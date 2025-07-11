Belediye bünyesindeki Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar, ilçedeki çok sayıda noktada eş zamanlı olarak devam ediyor.

Vatandaşların dini vecibelerini huzur içinde yerine getirebilmesi için ilçe genelindeki camilerde iç ve dış alan ilaçlamaları büyük titizlikle gerçekleştiriliyor. Ayrıca, toplum sağlığının kalbi olan hastane çevresinde de zararlılarla mücadele kapsamında yoğun bir ilaçlama çalışması yürütülüyor.

Yaz aylarında vatandaşların zaman geçirdiği sosyal alanların da ilaçlama programına dâhil edildiğini belirten Belediye ekipleri, özellikle çocukların vakit geçirdiği parklarda insan sağlığına zararsız ancak etkili biyosidal ürünler kullanıldığını vurguladı. Ayrıca toplu konut alanları, site çevreleri, oyun alanları ve mesire yerleri de plan dahilinde ilaçlanıyor.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör yaptığı açıklamada, “Halkımızın sağlığı bizim önceliğimizdir. Yaz aylarında artan haşere ve kene gibi zararlılara karşı ilçemizin dört bir yanında ilaçlama çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Özellikle çocuklarımızın, yaşlılarımızın ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın bu tür tehlikelerden korunması adına ekiplerimiz sahada büyük bir özveriyle çalışmaktadır” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi