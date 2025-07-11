Osmancık Belediyesi, artan nüfus ve yaz mevsiminde yükselen su tüketimi göz önünde bulundurularak yapılan bu altyapı hamlesiyle, hem kısa vadeli çözümler üretiyor hem de uzun vadeli planlamalar doğrultusunda altyapı yatırımlarını güçlendiriyor.

Osmancık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarla, hem suya erişim kolaylaştırıldı hem de olası su sıkıntılarının önüne geçilmesi hedeflendi.

Konuyla ilgili Osmancık Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yeni açılan kuyular sayesinde içmesuyu arzında sürdürülebilirliğin artırılacağı ve vatandaşların özellikle yaz aylarında yaşadığı basınç düşüklüğü veya kesinti gibi sorunların en aza indirileceği belirtildi. Belediye yetkilileri, yeni su kuyularının devreye alınmasıyla birlikte ilçe genelinde su basıncının dengeleneceğini, bazı mahallelerde yaşanan dönemsel su sıkıntılarının ise büyük ölçüde giderileceğini vurguladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlçemiz genelinde vatandaşlarımızın içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla birden fazla noktada yeni su kuyuları açtık. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen bu çalışmalarla hem su erişiminde sürdürülebilirliği artırıyor, hem de yaz aylarında yaşanabilecek su sıkıntılarının önüne geçmeyi hedefliyoruz.”

Muhabir: Haber Merkezi