Çorum’un 759 köyde eski ve bakımsız içmesuyu depolarının hijyenik standartlara uymadığını belirten CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, su arıtma tesislerinin eksikliğine vurgu yaptı ve acil çözüm talep etti.

TBMM KİT Komisyonu Üyesi Çorum Milletvekili Tahtasız Genel Kurul’da yerinden bir dakikalık söz alarak yaptığı konuşmada şunları söyledi: “AKP Türkiye Yüzyılı'ndan bahsediyor, ben de size 21'inci yüzyıl Türkiye’sinden en hayati ihtiyaç olan içme suyundan örnekler vereceğim. Çorum merkez ve ilçelerine bağlı 759 köyümüz var. Bu köylerimizin hemen hemen hepsinin içme suyu depoları 1970'li yıllarda yapılmış, yenilenmemiş, eski, bakımsız ve sağlıksız. İçme suyu depolarında hijyenik kurallara uyulmuyor, klorlama cihazı birçoğunda yok, cihaz olan su depolarında da cihazlar çalışmıyor. 759 köyümüzün içme suyu depolarının hiçbirinde filtrasyon ve arıtma yok. Dolayısıyla köylerimiz mikroplu sulara mahkûm edilmiş durumda. Hâl böyleyken, köylerimizde içme suyu depolarını denetleyen bir mekanizma da yok. İl Sağlık Müdürlüğü uzun aralıklarla aldığı numunelerin sonuçlarını da açıklamıyor.

Yine, 54 köyümüze içme suyu sağlayan Şendere göletinde arıtma tesisi var ancak işletme masraflarından dolayı arıtma çalıştırılmıyor. 54 köyümüze arıtmasız ve sağlıksız su veriliyor. Birçok köyümüzde içme suyu problemi var. İşte size Türkiye Yüzyılı... Yaparsa AKP yapar, halkımızın sağlığı bozarsa AKP bozar.”

Milletvekili Tahtasız, Çorum'un köylerinde yaşanan içmesuyu sorunlarının acil bir şekilde çözülmesi gerektiğini belirtti. Tahtasız, içme suyu depolarının yenilenmesi, arıtma tesislerinin aktif hale getirilmesi ve sağlık standartlarına uygun su temini için hükümetten adım atılmasını talep etti. Bu sorunların çözülmemesi durumunda, köylerde yaşayan vatandaşların sağlığının ciddi şekilde tehlikede olduğunu vurguladı.

Editör: Haber Merkezi