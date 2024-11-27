Konuşmasına teğmenlerin disipline sevk edilmesine gerekçe gösterilen yemini ederek başlayan Mehmet Tahtasız, “Ortada bir disiplinsizlik varsa bu ülkenin kozmik odasına girilmesine göz yumulmasıdır. Asıl disiplinsizlik bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'nın ‘vatan haini’ diyerek hapse atılmasıdır. Asıl disiplinsizlik ülkenin namuslu, şerefli askerleri hapiste yatarken, intihar ederken, ses çıkarmamak, silah arkadaşlarını savunmamaktır. Asıl disiplinsizlik, emekli askerler 70 yaşından sonra hapse atılırken susmaktır. Asıl disiplinsizlik, önceki Bakanın, yaverinin FETÖ'cü olduğunu bilmemesidir. Asıl disiplinsizlik, ordunun her kademesine FETÖ'cüleri doldurmaktır. Asıl disiplinsizlik, tarikatçı tuğamiralin ceza almadan ihraç edilmemesidir, hiçbir şey olmamış gibi emekli olmasıdır. Asıl disiplinsizlik, ‘Mustafa Kemal'in askerleriyiz.’ diyen teğmenlere soruşturma açmaktır” dedi.

“ASKERİN SÖZÜ YERDE KALMASIN”

Konuşmasının devamında 2018 yılında seçim öncesinde bir vaat olarak Çorum halkına sunulan üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen hiçbir adım atılmayan acemi birliği sözünü de hatırlatan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Sayın Bakan siz bir askersiniz, tıpkı sizden önceki Bakan Sayın Hulusi Akar gibi Genelkurmay Başkanlığı yaptınız. Memleketim Çorum'a 2018 seçimleri öncesi bir söz verildi, bu söze göre Çorum'a acemi birliği yapılacak, yıllık 36 bin asker Çorum'a gelecekti. Bu resimdeki AKP'liler, Çorum da oy avcılığına soyundu, 2018 seçimlerinde söz verildi ama bu söz yerine getirilmedi. Daha sonra ne yaptı? Asıl bu resimde soldan sağa, dönemin belediye başkan adayı Halil İbrahim Aşgın, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Milletvekili Sami Ceylan, Bakan Hulusi Akar, Vali Mustafa Çiftçi, Milletvekili Oğuzhan Kaya, Milletvekili Erol Kavuncu; yerel seçimlerden önce Çorum halkını bir daha kandırdı, dediler ki: ‘Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla bedelli acemi birliği Çorum'a gelecek’ ama maalesef, yıllardır gelmedi. Acemi birliğinin yeri hazır, yatılı bölge okulumuz Çeşmeören bu iş için ayrıldı ama bekliyor. Altı yıldır bu söz yerine getirilmedi. Bizim bildiğimiz, askerin sözü yerde kalmaz. Selefiniz Hulisi Akar'ın yerde bıraktığı sözü sizin alıp hayata geçirmenizi ve sözünüzü tutmanızı bekliyoruz.”

Editör: HABER MERKEZİ