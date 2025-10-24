Çorum Safi Şeker Fabrikası, Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'a açtığı 100 bin liralık davanın ilk duruşması bugün yapıldı.

Şeker Fabrikası, Tahtasız'ın Nisan ayında fabrika ile ilgili yaptığı açıklamalardan dolayı 100 bin liralık tazminat davası açmıştı.

Çorum Safi Şeker Fabrikası tarafından açılan davanın ilk duruşması bugün Ankara Dışkapı Adliyesi 38. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

Tahtasız, avukatı Aykan Aylar ile birlikte duruşmaya katılırken, mahkeme 26 Aralık 2025 tarihine ertelendi.

TAHTASIZ'DAN DAVA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Dava ile sosyal medyadan bir açıklama yapan Tahtasız, bu davaların kendilerini yıldıramayacağını ve çiftçinin hakkını savunmaya devam edeceklerini söyledi.

İşte Milletvekili Tahtasız'ın o açıklaması;

"Ne demiştik de dava konusu olmuştu bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Pancar üreticisi her türlü zorluğa rağmen üretmeye çalışıyor ancak Çorum Safi Şeker çiftçinin bütün emeğini fire ve kota cezaları adı altında kendi kar hanesine yazıyor. Biz şimdi Safi Şeker bize bir dava daha açtı diye çiftçinin hakkını hukukunu savunmayalım mı? Çorum Safi Şeker geçen üretim sezonunda pancar üreticisine hiçbir şekilde önceden bilgi vermeden C kotası icat etmiş ve üreticilerimizin bilgisi ve izni dışında milyonlarca lira kesintiye gitmiştir. Geçen sezon Safi Şeker üreticinin teslim ettiği pancarın yüzde 5’ini C kotasına dahil ettiği için üretici sattığı pancarın yüzde 5’lik kısmının parasını daha düşük fiyattan aldı. Örneğin; geçen sezon 5 ton için 11 bin 310 lira alması gereken çiftçinin cebine Safi Şeker’in bu dayatması nedeniyle 7 bin 250 lira girdi. Geriye kalan 4 bin 60 lira Safi Şeker’in hanesine kar olarak yazılırken çiftçinin hanesine zarar olarak eklendi. Safi Şeker pancar üreticisine dayattığı C kotası ile her çiftçinin cebinden geçen sene ton başına 812 lira almıştır. Oysa mevzuatta da belirtildiği üzere C pancarı üretimi ihtiyaridir ve hiçbir şekilde sözleşme altına alınamaz. Çiftçi yalnızca A kotasından sorumlu olduğu belirtilmektedir. Bütün bunlara rağmen Çorumlu pancar üreticisine yapılan C kotası dayatması çiftçimiz açısından da bizler açısından da kabul edilemez bir tutumdu ve biz de bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ve Türkşeker’in KİT Komisyonu toplantısında dile getirdik. Yine yüksek oranlı fireler nedeniyle çiftçinin zarara uğratıldığını vurguladık. Tüm bunlar nedeniyle Çorum Safi Şeker fabrikası yönetimi tarafından şahsıma tazminat davası açılmıştır. Buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum; "Bu davalar bizi yıldıramaz, çiftçinin hakkını savunmaktan alıkoyamaz. Çiftçimizin hakkını hukukunu savunmaya, sorunlarını gündeme getirmeye ve çözüm aramaya devam edeceğiz."