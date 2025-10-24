Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın davetiyle düzenlenen etkinlik, Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 9. ve 10. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirildi. Konferansta konuşan Ece Erep, savunma sanayinin ülke güvenliği ve ekonomik kalkınmadaki stratejik önemi üzerinde durarak, Türkiye’nin bu alandaki ilerlemesini ve ARCA Savunma’nın yerli teknoloji yatırımlarını anlattı.

Erep, firmanın roket yakıtı üretimi, yerli teknoloji geliştirme çalışmaları ve gelecek vizyonu hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı. Konuşmasında teknik bilgiye sahip, yenilikçi ve çözüm odaklı gençlerin savunma sanayii için büyük önem taşıdığını vurgulayan Erep, öğrencileri bu alanda kendilerini geliştirmeye davet etti.



Ece Erep kimya bölümü öğrencilerinin savunma sanayinde yüksek potansiyele sahip olduklarını vurguladı. Erep, bu alandaki yetenekli gençlerin istihdam süreçlerinde öncelikli olarak değerlendirildiğini belirterek, teknik bilgi, analitik düşünme ve yenilikçi yaklaşımın Türkiye’nin yerli savunma teknolojilerinin sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Program kapsamında Okul Müdürü Murat Küçükahıskalı ve TSO Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Altıkardeş ile birlikte laboratuvar sınıfları gezilerek öğrencilerin çalışmaları incelendi. Etkinlik sonunda, Ece Erep’e Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Bölümü öğrencilerinin hazırladığı özel bir hediye takdim edildi.

Gerçekleşen etkinlik, öğrencilerin savunma sanayiine ilgisini artırırken, aynı zamanda gençlerin kariyer hedeflerine yön verecek ilham verici bir deneyim oldu.