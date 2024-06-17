Bayramlaşma programına; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkan Vekili Resul Yiğitoğlu, Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Aslan Kaya, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl Genel ve Belediye Meclisi üyeleri, il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri, gençlik ve kadın kolları üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

Tüm katılımcıların, partililerin ve halkın bayramını kutlayan CHP İl Başkanı Solmaz, Gazze’de yaşanan insanlık dramı nedeniyle bu seneki Kurban Bayramı’nın buruk bir şekilde kutlandığını söyledi.



Milletvekili Mehmet Tahtasız ise 31 Mart seçimlerinde büyük bir başarı elde edildiğini kaydederek, “İnşallah ilk genel seçimde de iktidar olacağız. Partimiz bir erken seçime her zaman hazır ancak erken seçimi halkın talep etmesi gerekiyor. Genel Başkanımız Özgür Özel emeklilerin, işçilerin, işsizlerin, atanamayan öğretmenlerin, çiftçilerin ve esnafın taleplerini her zaman dile getiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan görüşmelerde de bu sorunlar dile getirildi. Ancak gördüğümüz kadarıyla Devlet Bahçeli bu ziyaretlerden son derece rahatsız olmuş” dedi.

Programda diğer katılımcılar da birer konuşma yaparak hem Kurban Bayramını kutladı, hem de CHP’nin yerel yönetimlerde yapması gereken çalışmalar ve izlenecek yol hakkında görüşlerini açıkladı.

Bayramlaşma programında karşılıklı sohbet edilerek, parti çalışmaları değerlendirildi.