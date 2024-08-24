CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız beraberinde bazı parti yöneticileri ile birlikte Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Tahtasız burada Kocaeli’ndeki yarışmada finallere katılan 73 takım arasında görsel tasarım kategorisinde Türkiye birincisi, ivmelenme yarışlarında Türkiye 4’ncüsü ve enerji verimliliği yarışlarında Türkiye 5’ncisi ekip ile biraraya gelerek yarışma için yapılan elektrikli otomobili inceledi.

Proje öğretmenleri Vedat Şaşmaz, Mustafa Dokur, Buğra Koçak ile ilimizi gururlandıran öğrenciler Salih Özüyağlı, Eren Kayabaşı, Furkan Eren Selbes, Ensar Üzel, Tunahan Coşkun, Metehan Göktürk, İsmail Ünal ve Hasan Çörekçi’yi başarılarından dolayı tebrik eden Tahtasız burada yaptığı açıklamada; “Öğrenci ve öğretmenlerin yaptıkları hayranlık uyandıran elektrikli otomobili inceleyince bir kez daha gururlandım. Meslek liseleri’nin önemini her fırsatta vurguluyorum. Sanayideki ara elaman sıkıntısına en önemli çözüm araçlarından birisi de meslek liseleri. Bu nedenle meslek liselerini özendirmeli ve çoğaltmalıyız. Meslek erbabı gençleri yetiştirmeliyiz ki ülke ekonomisine katkıda bulunsun. Sanayide şu anda çırak yok, kalfa yok. Peşinden de usta yetişmeyecek. Verilen teşvikler az. Teşviklerin en az asgari ücret düzeyinde olması gerekiyor” görüşüne yer verdi.

Editör: Haber Merkezi