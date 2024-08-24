Vali Zülkif Dağlı, Kocaeli / Gebze TÜBİTAK Kampüsü'nde TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araçlar Lise Grup Yarışlarına “Çorum GM INDUSTRY 5.00 takımı” adıyla katılan ve büyük başarılara imza atan Çorumlu takımını kutladı.

Vali Dağlı, ilimizi başarıyla temsil ederek genel tasarım kategorisinde Türkiye 1'ncisi, hız ve enerji verimliliği kategorilerinde Türkiye 4'üncüsü olan Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Çorum Gençlik Merkezi öğrencilerini ve koordinatör öğretmenlerini makamında ağırladı.

Kocaeli’nde TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde dereceye giren öğrencileri kabul eden Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Ülkemizin aydınlık geleceğinde söz sahibi olacak gençlerimizin bilim ve teknolojiye sunacağı her katkı önemli” diye konuştu.

Vali Dağlı, yaptıkları elektrikli otomobil ile dikkat çeken Çorum takımına ilimiz adına teşekkür ederek; “Milli ve manevi değerlere sahip çıkan, dünyadaki gelişmelere ayak uyduran ve tüm enerjisini ülkesinin daha da gelişmesine harcayan gençlerimizin gelecek kuşaklara daha müreffeh bir Türkiye bırakmak için hep ön saflarda yer alacağına inanıyorum. Ortaya konulan proje ve fikirleri gördükçe gençliğimize olan güvenimizi bir kez daha tazeledik. Özellikle Samsunlu gençlerimizin ortaya koyduğu gayret de bizleri gururlandırdı” dedi.

Yeni başarı hikayelerine imza atmak istediklerini dile getiren Vali Zülkif Dağlı, elde edilen başarının katlanarak artacağına inandığını sözlerine ekledi. Türkiye derecesi yapan ekipte görev alan öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek başarılı çalışmalarının devamını dileyen Vali Dağlı, daha sonra öğretmen ve öğrencilerin birlikte yarışmaya katıldıkları araç önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Editör: Haber Merkezi