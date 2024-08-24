Tüzük Çalıştayına tüm parti üyelerinin davetli olduğunu bildiren CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, 'Genel Merkezimiz tarafından 6-7-8 Eylül tarihinde yapılması planlanan Tüzük Kurultayına yönelik Çorum İl Örgütümüzün sesi olmak adına 24 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 13.00'te İl Başkanlığımız da gerçekleştireceğimiz Tüzük Çalıştayımıza tüm üyelerimiz davetlidir.' ifadesinde bulundu.

Öte yandan tüzük çalıştayı öncesi İl Başkanı Dinçer Solmaz başkanlığında parti binasında Kemal Kılıçdaroğlu Toplantı Salonu'nda CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İlçe Başkanları ve Kurultay Delegelerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Eylül ayında Ankara’da yapılacak CHP Tüzük Kurultayı öncesinde gerçekleştirilen toplantıda İl Örgütü'nün görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

Editör: Haber Merkezi