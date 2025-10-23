İYİ Parti’nin Çorum’da olağan ilçe kongreleri tamamlandı. İlçe kongrelerinin tamamlanmasıyla birlikte gözler İl Kongresine çevrildi.

Mevcut İl Başkanı Erkan Yıldız’ın yeniden göreve talip olduğu ve önümüzdeki günlerde basın açıklamasıyla birlikte adaylığını kamuoyu ile paylaşacağı öğrenildi.

YENİ YÖNETİMLER GÖREVDE

İYİ Parti, Çorum’da ilçe kongrelerini tamamladı. Merkez İlçe Başkanlığına yeniden Cemil Sözen seçilirken, Osmancık’ta Avni Demirci, Kargı’da Numan Moral, Dodurga’da Yusuf Korkut, Oğuzlar’da Mustafa Afşar, Sungurlu’da Hakan Tekercioğlu, Boğazkale’de Ömer Tanışık, İskilip’te Mustafa Günal, Mecitözü’de Hüseyin Koca, Ortaköy’de Musa Aktepe, Laçin’de Şeref Çatal, Uğurludağ’da İbrahim Yıldırım, Bayat’ta Kemalettin Şahin, Alaca’da Menderes Aydoğan başkanlığında yeni yönetim kurulları oluşturuldu.

İlçe kongresinin tamamlanmasıyla birlikte gözler il kongresine çevrildi. İl Kongresinin Kasım ayının ilk haftalarında yapılması planlanıyor. Mevcut İl Başkanı Erkan Yıldız’ın yeniden aday olmayı planladığı öğrenildi. Erkan Yıldız’ın önümüzdeki günlerde basın açıklaması yaparak adaylığını duyurması bekleniyor.

