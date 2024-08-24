Gıda proses teknolojileri alanında dünyanın önde gelen gruplarından biri olan Alapala ve Satake Corporation’ın stratejik ortaklığıyla Kansas State Üniversitesi Global Tahıl ve Gıda İnovasyon Merkezi’ne Henry Simon laboratuvar vals makinelerinin teslimatını başarıyla tamamladı. Bu önemli proje, üniversitenin tahıl ve gıda bilimlerinde yapacağı araştırma ve eğitim çalışmalarına katkı sağlayacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TAHIL PROSS TEKNOLOJİLERİ

Alapala CEO’su Görkem Alapala, projeye dair yaptığı açıklamada, "Bu proje, tahıl prosesleri alanındaki yenilikçi teknolojilerimizi küresel ölçekte eğitime ve araştırmaya katkı sunacak şekilde kullanma hedefimizin bir parçası. Kansas State Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle sektörün geleceğine katkı sağlamayı hedefliyoruz " dedi.

Üniversitenin Global Tahıl ve Gıda İnovasyon Merkezi’nin, tahıl proses teknolojileri alanında araştırma ve eğitim için önemli bir merkez olacağını belirten Alapala: “Bu tür projelerle sektördeki yenilikçi gelişmeleri desteklemeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

GELECEKTEKİ İŞBİRLİKLERİNE AÇIK

Projenin başarısına katkıda bulunan tüm ekiplere teşekkür eden Görkem Alapala, "Gıda proses teknolojileri alanında yeni iş birlikleri için heyecan duyuyoruz ve gelecekte bu tür projelerde yer almayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Böyle iş birlikleri, sektördeki bilgi ve deneyimlerimizi küresel çapta paylaşma fırsatı sunuyor. Önümüzdeki dönemde de bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.