Çorum Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun tarafından geçtiğimiz günlerde Aşağı Sanayi’de faaliyet gösteren Lastikçim Ali Usta isimli işyerinde meydana gelen yangında dükkanı tamamen yanan Niyazi Özdağ için yardım seferberliği başlatıldı.

Oto Tamirciler Odası Genel Sekreterliği’nden oda üyelerine gönderilen mesajda, Niyazi Özdağ’ın işyeri sigortası olmadığı için büyük bir mağduriyet yaşadığına değinilerek, şu ifadelere yer verildi: “Sanayi esnafımızdan Niyazi Özdağ'a ait ‘Lastikçim Ali Usta’ adlı işyerinde çıkan talihsiz yangın sonucu işletme tamamen kullanılamaz hale gelmiştir. İşyerinin sigortası bulunmadığından esnafımız büyük bir mağduriyet yaşamaktadır. Zor günlerde birlik olmanın ve dayanışma ruhunu yaşatmanın önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle imkanı olan tüm hayırseverleri ve esnafımızı destek olmaya davet ediyoruz. Yapacağınız her katkı esnafımızın yeniden ayağa kalkmasına vesile olacaktır. İlginiz ve desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz” denildi.

Yardımda bulunacaklar Oda Başkanı Necmettin Uzun'a 0.532 476 29 90 nolu telefondan ulaşabilirler.

Muhabir: SELDA FINDIK