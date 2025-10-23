Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu ve beraberindeki heyet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ismini taşıyan ortaokulu ziyaret etti.

Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanı Abdullah Dalyan’ın da hazır bulunduğu ziyarette, öğrencilere Bahçeli’nin gençlere armağanı formalar ulaştırıldı. Öğrencilerle yakından ilgilenen MHP İl Teşkilatı üyeleri, eğitim camiasına da yeni dönemde başarı dileklerinde bulundu.

Ziyaret sırasında konuşan İl Başkanı Çıplak, “Bizleri samimiyetle misafir eden başta Okul Müdürü Bayram Kiriş olmak üzere, değerli öğretmenlerimize ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

MHP heyeti, eğitim-öğretimin milli ve manevi değerler çerçevesinde güçlenmesi adına çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi