CHP’li Tahtasız, AKP iktidarının ulaşımla ilgili genel politikalarını eleştirirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir’in de hazır bulunduğu genel kurulda Çorum’un olmazsa olmazları olan “demiryolu, hızlı tren, havaalanı, Kırkdilim tüneli, çevre yolu, ilçe bağlantı yolları, turizm yolları” gibi çözüm bekleyen konuların 2024 yılı bütçesinde olup olmadığını sordu.

Tahtasız konuşmasında “Çorum yatırım alamıyorsa AKP’li Milletvekillerinin beceriksizliği yüzündendir” dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bütçesi üzerine yaptığı konuşma şöyle:

“Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce Meclisimizi ve tüm vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum.

Ulaştırma Bakanlığının 395 milyarlık bütçesini konuşuyoruz. Bütçenin tamamında olduğu gibi Ulaştırma Bakanlığı bütçesinde de Türkiye'nin gerçekleri yok, AKP'nin rant hikâyesi var, rant. Ülkemizde yük taşımacılığının yüzde 90'ı, yolcu taşımacılığının ise yüzde 93'ü kara yollarıyla yapılıyor. AKP'nin rant anlayışından, birilerini zengin etmek anlayışından bugün ülkemizde demir yolu ağımız yük taşımacılığının sadece yüzde 4,6'sını, yolcu taşımacılığının ise yüzde 0,6'sını yapıyor. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde yük taşımacılığının yüzde 6'sı, yolcu taşımacılığının ise yüzde 0,6'sı deniz yoluyla yapılıyor. Cumhuriyet öncesi yaklaşık 4 bin kilometre demir yolu ağımız vardı, 1950 yılına kadar yani yirmi altı yılda 5.200 kilometre daha eklendi. Tüm imkânsızlıklara rağmen cumhuriyet döneminde hem fabrikalar açıldı hem de ülkemiz demir ağlarla örüldü. AKP iktidarı ise cumhuriyetin tüm kazanımlarını sattığı gibi yirmi bir yılda ancak 2 bin kilometre demir yolu yapabildi, onu da beceremediniz. Hatalarınızdan dolayı Çorlu'da, Ankara'da, Sakarya'da onlarca vatandaşımız hayatını kaybetti, birçok vatandaşımız sakat kaldı.

Değerli milletvekilleri, demir yolu yapmak işinize gelmiyor. AKP iktidarında Türkiye'de bütün yollar ranta, ihaleye ve yandaşa çıkıyor. "Devletin cebinden tek kuruş çıkmıyor." diye kamuoyunu yanıltan, yap-işlet-devret gibi modellerle gerçekleştirilen kamu-özel sektör iş birliği projeleri kapsamında 2024 yılında bütçeden Avrasya Tüneli için 4,9 milyar lira, otoyol ve köprüler için 73,8 milyar lira ödenecek yani Deli Dumrul vergisi gibi, vatandaş bu yollardan geçse de geçmese de para ödeyecek.

Sayın milletvekilleri, yıl 2023, cumhuriyetimizin 100'üncü yılı. Çorum Karadeniz Bölgesi'ndeki 18 il içerisinde ihracatta 1'inci, Türkiye'de 13'üncü sırada. İş insanlarımız bunu, AKP'nin yapmadığı yatırımlara rağmen yaptı çünkü Çorum'un havaalanı yok, demir yolu yok, hızlı treni yok, otobanı yok; bırakın bunları, ilçe bağlantı yolları bile yok. Rant görmediğiniz için yirmi beş yıl önce temeli atılan ve yüzde 24'ü tamamlanan Çorum Havalimanı'nı çürümeye terk ettiniz, tek kuruş ödenek sağlamadınız, şu anda çürüyor. Çorum'un dörtte 1'i kadar ihracatı olmayan komşu illere ve siyasetçisi güçlü olan şehirlere havaalanı yaptınız. Haklısınız, tabii -asıl suçlu- bizim AKP'li Çorum Milletvekillerimizin beceriksizliği yüzünden Çorum'a yatırımlar yapılmadı.

Sayın Bakan, Çorumlu sanayicimiz her türlü zorluğa rağmen üretiyor ancak 10 bin dolara ürettiği ürüne 10 bin dolar nakliye ödemek zorunda kalıyor. Bizim "Anadolu'nun kalkınma projesi" diye tanımladığımız, sizin ise hiç ciddiye almadığınız iki projeden bahsetmek istiyorum: Ülkemizi demir ağlarla örme hedefinde en büyük eksik, Atatürk'ün dile getirdiği ve hayali olan Samsun-Sarp projesidir. Sahil yolunun yetersiz olduğu, alternatif ulaşımın olmadığı Karadeniz Bölgesi'nde bu demir yolu hayati öneme sahiptir. Akrabalık ilişkilerinin ve nüfusun yoğun olduğu sahil bölgesinde bu hat acilen yapılmalıdır. Öte yandan, Anadolu'da üretim yapan insanlarımız için ise Mersin, Samsun ve Trabzon Limanlarını birbirine bağlayacak yük treni projesi de büyük öneme sahiptir. Bu projedeki; Mersin Konya, Niğde, Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Çorum, Amasya ve Samsun'u içine alan bu demir yolu ağıyla Anadolu kalkınacak; ayrıca, İstanbul Boğazı trafiği de rahatlayacak, Çorum OSB'de çalışan sayımız 12 binlerden 20 binlere çıkacak, ihracatta Türkiye'nin 13'üncüsü olan Çorum, bu yatırımlarla ilk 5'e girecek. Keza diğer illerimiz de bu yatırımdan nasibini alacak. İşin özü, sanayicilerimiz Katarlılara rant sağlayacak olan Kanal İstanbul'u değil, ürettiklerini dış pazara hızlı ve ucuz olarak taşıyacak projeleri istiyor. Çorum'un olmazsa olmaz önceliği demir yolu ve havaalanı iken, bunları bırakıp Kırkdilim Tüneli'ne başladınız; yıllardır onu da beceremediniz. Kırkdilim Tüneli Projesi 370 milyon liraya ihale edildi. Oysa, Kırkdilim yolu için on yıl önce bir o kadar daha para harcadınız. Sonuç Osmancık Yolu ve Kırkdilim tüneli yedi yıldır bitmedi.

Harcanan para 2 milyar lirayı geçti. Kazanan yandaş müteahhitleriniz, kaybeden ise ülkemiz oldu.

Sayın Bakan, Çorum'da dahi bu kadar yarım kalmış proje varken sizin 395 milyarlık bütçeniz nereye gidiyor? Şayet 5'li çeteden artarsa bu bütçeden Çorum'un nasibine ne kadar, ne düşecek, merak ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) Bu bütçede, seçimlerde Çorum halkına söz verip yapmadığınız Samsun-Çorum-Mersin demir yolu, Kırıkkale-Samsun- Çorum Hızlı Tren Projesi, yarım kalan Çorum Havaalanı, Çorum'un acil ihtiyacı olan kuzey ve güney çevre yolu, bitmeyen Kırkdilim tüneli, Çorum merkezle Mecitözü, Ortaköy, Osmancık, İskilip, Alaca'yı birbirine bağlayan bağlantı yolları, İskilip-Oğuzlar sahil yolu, İskilip-Tosya yolu, Boğazkale-Alaca-Ortaköy turizm yolu 2024 yatırımınızda var mıdır? Bu bütçede Çorumlu sanayicimizin, esnafımızın, çiftçimizin hayatını kolaylaştıracak kalkınmayı artıracak neler var Sayın Bakan? Çorum ve ülkemiz sizden icraat bekliyor. Sayın Bakan? Çorum ve ülkemiz sizden icraat bekliyor.”