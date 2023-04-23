Türkiye Büyük Milli Meclisi’nin açılışının ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103. yılı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Milletvekili Adayı Mehmet Tahtasız, “Bizim görevimiz, yetkisini milletten alan ve millete hesap vermeyi onurlu bir görev sayan Meclisimizi, yeniden ayağa kaldırmaktır" ifadelerine yer verdi.

“TBMM’NİN ÜZERİNDE YENİDEN

DEMOKRASİ GÜNEŞİ AÇACAK”

Tahtasız, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “23 Nisan, hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete devredildiği gündür. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının savaş meydanlarında kazandığı zaferlerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi, ‘Millet Egemenliğinin Tecelligâhı’ olmuştur. Çetin mücadeleler sonucu inşa edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi, üzülerek ifade etmeliyim ki, bugün yetkileri kısıtlanmış durumdadır. Bizim görevimiz, yetkisini milletten alan ve millete hesap vermeyi onurlu bir görev sayan Meclisimizi, yeniden ayağa kaldırmaktır.

Dostlarımızla birlikte kuracağımız iktidarımızda, tüm adımlarımızı bu hedef doğrultusunda atacağımızdan herkes emin olmalıdır. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında tüm vesayetler kaldırılacak, Meclis'in üzerinde ‘Demokrasinin Güneşi’ açacaktır. 23 Nisan aynı zamanda, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramdır. Bu nedenle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bağımsızlığı temsil ettiği kadar, o bağımsızlığın kimlere emanet edildiğini de işaret eder. İnanıyorum ki evlatlarımız, demokrasi ile taçlandıracağımız güzel Cumhuriyetimizi, çağdaş uygarlıkların da ötesine taşıyacaktır.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Türk Milletinin geleceği, bugünkü çocukların ilim, irfan, ahlak anlayışıyla daha parlak olacaktır. Çocuklara armağan edilen tek bayram olma özelliğini taşıyan 23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti’nin onların omuzlarında yükseleceğine olan inancın ifadesidir.

Çocuklara verilen büyük değer ve güvenle bütün dünyaya örnek olan evrensel bir bayram olarak tarihe geçen 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten duygularımla kutluyor, bütün milletimizi milli irademize, milli değerlerimize sahip çıkmaya çağırıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, dünya çocuklarıyla birlikte tüm çocuklarımızın ve milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Yaşasın millet egemenliği! Yaşasın demokrasi! Yaşasın cumhuriyet!”

(Volkan SINAYUÇ)

