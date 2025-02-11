Gençlik ve Spor İl Müdürü iken İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Cemil Çağlar’ın tarafsızlığını yitirdiğini vurgulayan Mehmet Tahtasız, “AKP döneminde tuz koktu, su çürüdü. Orduya siyaset girdi, camiye siyaset girdi. Cemil Çağlar’ın AKP İl Başkanlığına gerçekleştirdiği ziyaretle eğitimin de siyasete alet edildiği tescillendi. Liyakatlı bürokratlar birer ikişer görevden uzaklaştırıldı. AKP’nin atadığı bürokratlar da pervasızca siyaset yapmaktan çekinmiyor. Tarafsızlığını yitiren, peşine şube müdürlerini de takıp AKP İl Başkanlığına ziyarete giden Çorum İl Milli Eğitim Müdürünü kınıyorum ve derhal istifaya davet ediyorum” dedi.



“ÖĞRENCİLERİN DEĞİL KENDİ İSTİKBALİNİ DÜŞÜNÜYOR”

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

“Gençlik ve Spor İl Müdürü iken Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Cemil Çağlar, siyasileşmiş olmanın ödüllerini birer ikişer topluyor. Kendisi İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanıyor. Oğlu Melihşah iki dönemdir AKP il yönetimine seçiliyor. Tüm öğrencilere ve velilere eşit mesafede olması gerekirken peşine şube müdürlerini de takarak AKP Çorum İl Başkanını ve yönetime giren oğlunu ziyaret ediyor. Utanmadan, sıkılmadan AKP İl Başkanlığında poz veriyor. Bu müdür tarafsızlığını yitirip siyasete bulaştığını göstermekten çekinmiyor.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in hakim olan yeğenini Cumhurbaşkanı’na takdim etmesi gibi Cemil Çağlar da oğlunu kamuoyuna takdim ediyor. Hem kendi için hem oğlu için yeni makam ve mevki peşinde koşuyor. Eğitimde onca sorun varken, okulların temizliği halen tartışma konusu iken, okullardaki personel yetersizliği çözülemiyorken, geçmişte başarıları ile adından söz ettiren Çorum’da eğitim kalitesi gün be gün düşerken işi gücü bırakıp, iktidara yaranma gayretine düşüyor. Bunu yaparken de hiç utanmıyor, hiç sıkılmıyor! Öğrencilerin istikbalini düşünmesi gereken müdür, kendi çocuğunun ve şahsının istikbalini düşünüyor.

Tarafsız olması gerekirken siyasete dibine kadar batmış olan Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e ve Çorum Valisi Ali Çalgan’a şikayet ediyorum. Sayın Valim AKP’nin çaycısının, şoförünün, grafik tasarımcısının, Cumhur ittifakının ahçısının İl Özel İdaresi’nde işe alınması yetmedi mi? AKP’li birinin İl Milli Eğitim Müdürü olması ve açık açık siyaset yapması sizi rahatsız etmiyor mu? Çorum İl Milli Eğitim Müdürü işini layıkıyla yapsın, siyaseti biz siyasetçilere bıraksın.”