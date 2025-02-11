Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen; tarımın, ormanın, toprağın, suyun önemi konusunda bireysel ve toplumsal duyarlılığın geliştirilmesini amaçlayan “Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması” bu yıl uluslararası boyuta taşınarak 14. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması (UTOİFY) adıyla gerçekleştirildi.

Yarışmaya katılarak dereceye giren eserler ise ülkede ilk kez “14. Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Sergisi” olarak Çorum AHL Park AVM’de görücüye çıktı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin ve çok sayıda davetlinin katıldığı sergide ödüle layık görülen 13 eser ile sergilemeye uygun bulunan 120 eser 13 Şubat 2025 Perşembe gününe kadar AHL Park AVM’de gezilebilecek.

Sergiye tüm Çorum halkını davet eden İl Müdürü Göktekin bu yıl 14.’sü “Genel”, “Çiftçi”, “Öğrenci”, “Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları”, “Denizbank Çalışanları” ve bu yılın teması olan “Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı” olmak üzere altı farklı kategoride yapılan yarışmaya toplam 8 bin 776 eserin katıldığını dile getirdi.

Editör: HABER MERKEZİ