Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, olağanüstü kurultay için bugün 120 milletvekili ile birlikte noter huzurunda dilekçe vereceğini açıkladı.

CHP Milletvekili Tahtasız, Çorum’da 8 delegeden 6’sının kurultay için imza vermesinin ardından yaptığı açıklamada, kendisinin de dün akşam saat 18.00’de Genel Başkan Özgür Özel ile toplantı yaptıklarını söyleyerek: “Milletvekili doğal Kurultay Delegesi olarak, partimizin iradesinin yeniden tecelli etmesi ve tartışmaların sona ermesi adına olağanüstü kurultayın toplanması için dilekçelerimizi vereceğim. Bu mücadele artık sadece bir seçim mücadelesi değil; halkın iradesine sahip çıkma meselesidir” diye konuştu.

“Halkımız ile omuz omuza yürüyeceğiz. Halkımız ile hep birlikte kazanacağız” diyen Tahtasız 120 milletvekili ile birlikte TBMM’ye gelecek notere kurultay için imza vereceklerini dile getirdi.

