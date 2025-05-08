Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul’da uğradığı menfur saldırı nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki makamında ziyaret eden Çorum heyeti, “Yanınızdayız” mesajı verdi.

ÇORUM’A DAVET

Ziyaretle ilgili açıklama yapan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi: “Genel Başkanımız Özgür Öze’e yönelik çirkin saldırıyı bir kez daha lanetliyoruz. Saldırganın en ağır cezaya çarptırılmasını bekliyoruz. Bu çirkin saldırı nedeniyle makamında ziyaret ettiğimiz Genel Başkanımızı Çorumluların selam ve geçmiş olsun dileklerini ilettik. Genel Başkanımızla Çorum'un sorunları ve belediyelerimizin çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. Ayrıca Genel Başkanımız Özgür Özel’i Çorum'a davet ettik. Talimatları doğrultusunda Kurban Bayramı'ndan sonra İl Başkanımız ve Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Ensar Aytekin'le birlikte Çorum ziyaretini planlayacağız.”

Editör: NURDAN AKBAŞ