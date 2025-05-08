İl Genel Meclisi’nin Mayıs ayı 4. oturumunda gündem dışı bölümde konuşan CHP’li Er, Derinçay’ın kirliliğini Meclis gündemine taşıdı.

Yaklaşık 1 yılı geçkin süredir İl Genel Meclisi’nde görev yaptıklarını söyleyen Er, “Bu görevimiz esnasında Çorum’un sorunları, istekleri ve talepleri konusunda defalarca bazı konuları dile getirdik. Bu dile getirdiğimiz konular içinde en önemlisi Derinçay, Alaca Irmağı, Yeşilırmak ve havzasının kirliliğiyle ilgiliydi. Aradan 1yıl geçti ancak henüz atılmış net, somut bir adım göremedik. Derinçay ve Yeşilırmak’ın halen kirlenmeye devam edildiğini de görmekteyiz. Bu kirlenme daha ne kadar devam edecek, bu kirlenmeden kurtulmak için neden atım atılmıyor?” diye sordu.

Konuşmasının devamında Türkiye’de atık su tesisi olmayan ilçe bazlı tek ilçeye sahip şehrin Çorum olduğunu belirten Er, Alaca’da atık su tesisi olmadığını ve bu nedenle de Alaca ırmağının ciddi şekilde kirlendiğini dile getirerek, “Bu kirlilik nedeniyle Amasya’nın içinden geçen Yeşilırmak’ta balık ölümleri yaşanmakta” dedi.

Derinçay meselesinin Çorum için çok derin bir mesele olduğunu belirten Er, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Derinçay’ı hepimiz kirletiyoruz. Sanayicilerin elini vicdanına koyup bu memleketi neden kirletmeye devam ettiklerini açıklamaları gerekiyor.

Editör: Haber Merkezi

Ne yazık ki Alaca ilçemizin bugüne kadar atık su tesisiyle ilgili hiçbir hamle yapılmadı. Bununla ilgili Sayın Valimize çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen herhangi bir bakanlıkla ve yetkili kurumla görüşürken ‘Çorum’un en büyük sorunu ne?’ diye sorduklarında lütfen, ‘çevre kirliği’ deyiniz.Çorum’da büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıyayız. Derinçay’da balık yetişmesini boş verin kurbağayı da geçin, artık sinek yaşamıyor. Derinçay ve havzasında sinek bile yaşamıyor. Buna dikkat çekmek istiyorum.OSB ve OSB dışında atık su üreten tesislere sesleniyorum. Lütfen bu memleketten para kazanıyorsunuz, bu memleketten gelir elde ediyorsunuz, bu memlekete karşı da yükümlülüklerinizi yerine getirin.”