CHP İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Er’in Derinçay’la ilgili konuşmasında yetkili kurumları töhmet altında bıraktığını kaydeden Temur, “Bilgisi olmadığı için böyle atıfta bulunabiliyor. Hiçbir şey yapılmıyor gibi bir şey söz konusu değil. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda ve diğer toplantılarda her zaman en büyük gündemimiz Derinçay meselesi.

Çevre Ajanı üzerinden 1 milyarın üzerinde bir bedelle atık su arıtma tesisinin hayata geçirilmek istendiği bakan beye iletildi. Kaynakla ilgili çalışmalar devam ediyor. En kısa sürede neticelendirilecek. Belediye burada gerekli işleri yapacak” dedi.

Derinçay meselesinin yıllardır süregelen Çorum için hayati öneme sahip bir mesele olduğunu belirten Temur, “Bu konunun çözülmesi için ısrarlı şekilde çalışma yürütüyoruz.

Sayın Valimizin, Belediyemizin ve bizlerin zan altında bırakılmasına müsaade etmeyiz. Kimse kusura bakmasın. Gittiğimiz her yerde, yetkili yerlerde bu durumu her toplantıda yineliyoruz. Bu konunun biran önce çözülmesi için elimizi taşın altına koyuyoruz” şeklinde konuştu.

Atık su tesisiyle ilgili Alaca Belediyesi’nin çalışmasının da devam ettiğini söyleyen Temur, “Bu sorunların en kısada çözüme kavuşması bizim de arzularımızdan bir tanesi” dedi.

Editör: NURDAN AKBAŞ