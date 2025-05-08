Tarım ve Orman Bakanlığı, daha önce gönüllülük esasıyla duyurduğu gıda satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik karekod uygulamasını zorunlu hale getirdi. Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre "gıda işletmesi karekodu"nun tüketicilerin görebileceği yerde bulundurulması artık zorunlu. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar bakanlık taradından belirlenerek resmi internet sitesinde duyuracak. İşletmeler için söz konusu karekod kuralına uyum süresi ise şöyle olacak: Bakanlık tarafından uygulamaya ilişkin usul ve esasların resmi internet sitesinde duyurulmasından itibaren 60 gün süreleri olacak.

Söz konusu uygulama ile gıda güvenirliği sağlanmak isteniyor. Bakanlı geçen sene uygulamayı gönüllü olarak duyurmuştu: "Tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla gıda işletmelerinin denetim durumunu takip etmesini sağlamak üzere Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması hayata geçirilmiştir."

KAREKOD NASIL KULLANILIYOR?

Her işletmeye özel olan karekod, https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/ internet adresinden indirilip tüketicilerin görebileceği yerlerde sergilenecek. Tüketiciler görsel üzerinde yer alan karekodu mobil cihazlarına indirmiş oldukları Tarım Cebimde uygulaması üzerinden sorgulattıklarında söz konusu işletmeye ait; Kayıt/Onay Numarası, Unvan, Adres ve İşletmede Yapılan En Son Denetim Tarihi bilgilerine ulaşabilecek.