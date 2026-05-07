Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve ailesi Genel Başkan Özgür Özel’i ziyaret etti.

CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette samimi görüntüler dikkat çekerken, görüşmede parti çalışmaları, güncel siyasi gelişmeler ve Çorum’a ilişkin değerlendirmelerin ele alındığı öğrenildi.

Ailesiyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Milletvekili Tahtasız, Genel Başkan Özel’e misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

Mehmet Tahtasız paylaşımında, “Eşim Perinay, kızlarım Safiye Dilan, Yaren ve Beren Tahtasız’la birlikte Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i makamında ziyaret ettik. Nazik kabulleri için teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ziyaretin ardından çekilen hatıra fotoğrafı da kamuoyuyla paylaşıldı.

