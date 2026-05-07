Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanlığı 3. Olağan Genel Kurulu bugün Armina Otel’de yapılacak.

Çorum merkez delege seçimlerinde 51 delege için sandığa gidilmiş, Hizmet İş Sendikası Başkanı Mustafa Köroğlu 21, Başkan Adayı Mustafa Şahin 30 delege almıştı.

İlçelerde sandığa gidilmeden belirlenen 27 delegenin de katılımıyla bugün başkanlık seçimi yapılacak. Başkanlık seçiminde ilçe delegelerinin yeni başkanı belirlemesi bekleniyor.

Buna göre kongre bugün saat 10.00’da başlayacak. Kongrede Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri ile Üst Kurul delegeleri seçimle belirlenecek

Muhabir: SELDA FINDIK