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Deneyimli teknik adamın annesi Hikmet Tam (83) Bursa'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Merhumenin cenazesi yarın öğlen namazını müteakiben Bursa Demirtaş Beldesi Merkez Camiinde kılanacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet Tahsin Tam ve ailesine başsağlığı diler.

ÇORUM FK’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Çorum FK resmi siteden de deneyimli teknik adamın acısı paylaşıldı. Çorum FK instagram sayfasından yapılan açıklamada, “Tahsin Tam hocamızın annesi Hikmet Tam'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Tahsin hocamıza ve kederli ailesine baş sağlığı dileriz” denildi.