TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, Dünya Süt Gününün Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından sütün küresel bir gıda olarak önemini kabul etmek için ilan edilen uluslararası bir gün olduğunu ve 2001'den beri her yıl 1 Haziran'da kutlandığını anımsatarak bu günün süt sektörü ile ilgili konulara dikkat çekmek için bir fırsat sağlamayı ve farkındalık oluşturmayı amaçladığını kaydetti.

Genel Başkan Çelik, süt ve süt ürünlerinin dünya çapında ticareti yapılan ve tüm insanların beslenmesine katkı sunan değerli ürünler olduğunu belirterek “ Süt sektörü dünya çapında yaklaşık 1 milyar insanın geçimini sağlamaktadır. Dünya nüfusunun %80’inden fazlası düzenli olarak süt ve süt ürünü tüketmektedir. Uluslararası kuruluşların raporlarına göre, yaklaşık 690 milyon insanın yeterli gıdaya ulaşamamasından dolayı açlık çektiği ve 2 milyardan fazla insanın ise sağlıklı ve dengeli bir beslenme için gerekli olan hayvansal protein, vitamin ile mineraller yönünden yetersiz beslenmek suretiyle gizli açlık çektiği dünyamızda süt sektörü 881 milyon ton süt üreterek dünyanın beslenmesine katkı sunmuştur.” dedi.

Çelik Son iki yılda hayvan sayısının azalmasına karşın süt üretiminde de gerileme görüldüğüne dikkat çekerek “ TÜİK’e göre ülkemizde 2022'de 21 milyon 563 bin ton olan çiğ süt üretimi 2023'te yüzde 21 milyon 482 bin tona gerilemiş ve geçen yıl çiğ süt üretiminin yüzde 93 ünü inek ve manda sütü, yüzde 7 sini ise koyun keçi sütü oluşturmuştur. Durum böyle olunca da çiğ süt üretimi denilince akla hemen inek sütü geliyor. İnek sütünden çok daha değerli olduğu kanıtlanmış olan koyun keçi sütü geri planda kalmaktadır. Aslında kolay sindirilebilir, bağışıklığı güçlendiren, kas gelişimini artıran kolesterolü düşürücü özeliklere sahip olan koyun keçi sütünün protein içeriği de inek sütünden yüzde 3,3 daha fazladır. Bu durum peynir verimini de artırmaktadır. Koyun keçi sütünün yağ içeriği de inek sütüne göre daha yüksektir. Ayrıca keçi sütünün dondurma sanayinde tercih edilmesi önemini daha da artırmaktadır. Dolayısıyla inek sütünden çok daha değerli olduğu kanıtlanmış olan ve yüzde 7 paya sahip olan koyun keçi sütü üretiminin artırılmasına yönelik destekleme politikaları yeniden gözden geçirilmeli bu manada anaç hayvanlara verilmekte olan desteğin devam etmesi sağlanmalıdır. Ulusal Süt Konseyi koyun ve keçinin de sütü olduğunu hatırlamalı ve referans fiyat belirlemelidir. Koyun keçi yetiştiricilerinin temsilcileri de bu konseyde yer almalıdır.” dedi.

Süt üretiminin son derece stratejik ve milli mesele olarak görülerek üretimi artıracak tedbirlerin alınması gereğine işaret eden Çelik “ Süt üretiminin artırılması için, yetiştiricimizin üretime devam etmesini sağlayacak bir çiğ süt fiyatı verilmesi, süt/yem paritesinin 1,5 olması için gerekli tedbirlerin alınması, sütte fiyat istikrarının sağlanması önemlidir. Aksi takdirde yetiştiricimiz süte verilen düşük tavsiye fiyatı ile yüksek enflasyon nedeniyle başta yem olmak üzere artan girdi fiyatları arasında bocalamakta, bunun sonucu damızlık hayvanını satarak veya kesime göndererek üretimden uzaklaşmaktadır. Bu nedenle özellikle birim maliyetlerin yüzde 60-70’ini oluşturan yemde fiyatların makul seviyede tutulması yanında Ulusal Süt Konseyince yetiştiricileri tatmin edecek bir çiğ süt tavsiye fiyatı verilmesi sağlanmalıdır.” dedi.

Çelik, sütün çok değerli bir temel gıda maddesi olduğunu ancak yeteri kadar tüketilmediğine vurgu yaparak “ Sağlıklı bir toplum ancak iyi beslenen bireylerden oluşur. İyi beslenme ise, enerji, protein, vitaminler ve mineraller gibi temel besinlere olan ihtiyaçlarımızı karşılayan sağlıklı hayvansal gıda üretimine bağlıdır. Bu bakımdan süt çok değerli bir üründür. Ancak üzülerek belirtmek gerekirse kişi başına süt ve süt ürünleri tüketimi ülkemizde maalesef yeterli düzeyde değildir. Ülkemizde süt tüketimi kişi başına yıllık 40 litre civarındayken Avrupa'da ise 65 litredir. Ülkemizde süt tüketimini artıracak programlarla insanların her yaş grubunda sütün ne kadar gerekli olduğu, sütün faydaları, özellikle çocukluk döneminde gerek vücut gelişiminde, gerekse de büyümesinde sütün ve süt ürünlerinin önemi yıl boyu değişik etkinliklerle anlatılarak süt tüketimi teşvik edilmelidir” dedi.

Editör: Haber Merkezi