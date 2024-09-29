Çorum-Samsun Karayolu üzerinde seyahat eden sürücüler, Bölge Trafik Müdürlüğü önünde teker teker durduruldu. Durdurulan araç sürücülerine ÇESOB Başkanı Recep Gür, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli ve polis ekipleri tarafından leblebi hediye edildi.



Polis ekiplerinden ceza yazmasını bekleyen sürücüler, Ahilik leblebisi ikramı ile rahat bir nefes alarak yollarına devam ettiler. Araç sürücülerine Ahilik Leblebisinin yanı sıra trafik kuralları ve turizm şehri olan Çorum ilgili tanıtıcı broşürler de verildi.

Leblebi ikramında bulunulan sürücülerin uygulamadan memnun kaldıkları gözlenirken, ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, tüm sürücülerin Ahilik Haftası'nı kutlayarak, kazasız belasız yolculuklar temenni etti.

