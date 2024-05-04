Ahlatcı Çorum FK, 5 Mayıs Pazar günü, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 33.hafta maçında konuk edeceği Şanlıurfaspor’la tarihinde 7. kez karşılaşacak.

Profesyonel liglerdeki 12.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Şanlıurfaspor’la bugüne kadar 2’isi Çorum’da olmak üzere 6 kez karşılaştı. Bu maçların 2’isini Ahlatcı Çorum FK, 1’ini Şanlıurfaspor kazanırken, 3 karşılaşma berabere bitti. Çorum temsilcisi attığı 8 gole karşılık 3 gol yedi.

İki takım Çorum’da 2 kez karşılaşırken, Ahlatcı Çorum FK 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak 4 puan topladı. 5 gol atan Çorum temsilcisi kalesinde 1 gol gördü.

Şanlıurfa’da oynanan 4 maçta ise 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alan Ahlatcı Çorum FK, attığı 3 gole karşılık 2 gol yedi.