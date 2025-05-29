Tiyatro Dördüncü Duvar, ilkini geçen yıl düzenlediği Tiyatro Gecesi’nin ikincisini de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi ve bir önceki performansının da üzerine çıkarak tiyatroseverlere çok özel bir tiyatro akşamı yaşattı.

ÜÇ PERDEDE AYRI AYRI OYUNLAR

Genel Sanat Yönetmeni Özgür Pehlivan’ın konuşmasıyla başlayan programda, toplamda üç perde ve her perdede ayrı ayrı oyunlar sahnelendi.

Yaşları 12 ile 16 arasında değişen genç grup, Dario Fo’nun yazdığı “Japon Kuklası” isimli oyunu sergiledi. Ardından Tiyatro Dördüncü Duvar’ın yetişkin grubundan Dilek Hançerli ve Hami Kılıç, tek kişilik tirat performansları ile sahnede yer aldılar.

SEYİRCİLER OYUNA DAHİL OLDU

“Renkler Krallığı”, 8-10 yaş grubu çocukların oyunuydu ve çocukların muhteşem performanslarına kayıtsız kalamayan seyirciler, interaktif olarak oyuna dahil oldular.

Üçüncü perdenin açılmasıyla, İBB Şehir Tiyatroları Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almış olan Eren Şahin ile Barış Bozoğlu, Elifsu Coşkun ve Veysel Dinler tek kişilik tiratlarını sundular.

MİNİKLERDEN ÇOK ANNE-BABALAR HEYECANLANDI

Yaşları 4 ile 7 arasında değişen minik oyuncular, Dilek Hançerli’nin yazmış olduğu “Bir Varmış Bir Yokmuş” isimli oyunu sergilediler. Tiyatro sahnesine ilk adımlarını atan miniklerin heyecanı, ailelerini bir kat daha heyecanlandırdı.

Tiyatro Dördüncü Duvar'ın o gün sahneye çıkan tüm oyuncuları, hep birlikte, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi eşliğinde seyircileri selamlanmaya hazırlanırken, Genel Sanat Yönetmeni Özgür Pehlivan'ın yönlendirmesi ile öne çıkan 4 minik oyuncu, seyircileri de ayağa kaldırarak tüm salona andımızı okuttular.

“HER BİREY SAHNE TOZU YUTMALI”

Genel Sanat Yönetmeni Özgür Pehlivan, profesyonel kategoriden Kültür Bakanlığı’nın desteğini aldıklarını hatırlatarak, “Tiyatro, sadece yetişkinlerin yaptığı bir sanat değildir. Hayatımızın her anı tiyatrodur ve tüm bireylerin hayatlarının bir döneminde sahne tozu yutmaları gerektiğine inanıyorum. Bu anlayışla, 4 ile 16 yaş arasında 65 kişiyle sahnede yerimizi aldık. Aynı sahnede, farklı dekor, farklı Işık tasarımı ve farklı oyunlarla keyifli bir tiyatro sunumu gerçekleştirdik.” dedi.

Çocukların olağanüstü heyecanlarına tanık olmanın kendisini sonsuz mutlu ettiğini de vurgulayan Pehlivan, “Tiyatroya yeni neferler kazandırmak, tarifi imkânsız bir gurur” diye konuştu.

ELVAN ÇEK USTAYA TEŞEKKÜR

Öte yandan, kendisini tiyatro ile tanıştıran Elvan Çek’i seyirciler arasından sahneye davet eden Özgür Pehlivan, ustasına teşekkür ederken karşılıklı duygusal anlar yaşandı.

“BUGÜN DÜNDEN DAHA İYİ…”

Tiyatro Dördüncü Duvar’ın Yönetmen Yardımcısı Dilek Hançerli de, Çorum’a atanmış bir kamu görevlisi olarak hiçbir şehirde bulamayacağı fırsatı Çorum’da bulduğunu anlatarak, “Seyircinin izlediği bu bir gece, bizler için aslında binbir gece…Hazırlık süreci, oyun yazma, sahne önü-arkası, ışık, ses…Sürekli yeni şeyler öğreniyoruz. Her çalışmamızda daha iyisini yapabilmek için kendi kendimizle yarışıyoruz. Bugün dünden daha iyiyiz, yarın bugünden daha iyi olacağız.” İfadesini kullandı.