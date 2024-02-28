Alınan bilgiye göre Yavruturna Mahallesi Kadeş Barış Meydanı civarında devriye görevi yapan Çarşı ve Mahalle Bekçileri’ni gören iki kişi kaçmaya başladı.

Kaçan şahısların durumundan şüphelenerek peşlerine düşen ekipler, A.K. (19)’u Maliye 1. Sokak üzerinde yakaladı.

Yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramada 23 adet GALARA tabir edilen sentetik ecza elde edildi.

Şüpheli A.K., ifade işlemleri için polis merkezi amirliğine götürülürken, ekipler kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Editör: HABER MERKEZİ