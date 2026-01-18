Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Çorum Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığı arasında, suni tohumlama hizmetlerinin özel uygulayıcılara devrine ilişkin sözleşme imzalandı.

Söz konusu protokol ile; Çorum Merkez, ilçe ve köylerinde bulunan, ön soy ve soy kütüğüne kayıtlı üreticilere ait sığırların suni tohumlama hizmetlerinin, mevzuata uygun, planlı ve kayıtlı bir şekilde yürütülmesi hedeflendi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, serbest veteriner hekimleriyle bir araya gelerek şehirde yürütülen suni tohumlama hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda, suni tohumlama uygulamalarının yaygınlaştırılması, suni tohumlama sayıları ve başarı oranları, temel hayvancılık desteklemeleri, buzağı ölümlerinin önlenmesi ile hayvansal üretimin planlanması ve sürdürülebilirliği ele alındı.

Toplantıda ayrıca, kurum ile özel uygulayıcılar arasında, suni tohumlama hizmetlerinin özel uygulayıcılara devrine ve hizmetin yürütülmesine ilişkin sözleşmeler imzalandı.

Açıklamada, şehirde hayvansal üretimin verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmaların, kamu ve özel sektör iş birliğince devam edeceği kaydedildi.

