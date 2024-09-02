Edinilen bilgilere göre ilçeye bağlı Arifegazili, Hacımusa, Kırankışla, Gökçam, Şekerhacılı, Sarıcalar ve Gökçeköy başta olmak üzere birçok köyde sel felaketi yaşandı.

Hacıosman köyünde bir ev ile ahır yıkılırken elektrik direklerinde ise hasar gördüğü öğrenildi. Sungurlu Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile AFAD ekiplerinin sel felaketinin yaşandığı bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Alaca - Sungurlu karayolu Emekçi köyü yakınları 13 kilometrede, aşırı yağışlar sebebiyle yaşanan toprak kayması sonucunda kara yolu trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye iş makinaları, karayolu, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaşanan sel felaketinin ne kadar kuvvetli olduğu gün ağarınca ortaya çıktı. İlçeye bağlı Gökçe köyde, köy içinde bulunan yol ve kanalizasyon hattı zarar gördü.

MUHTAR İLTER: “BİR KÖPRÜ YAPTIRAMADIK”

Yaşanan sel felaketinin ardından ilçeye bağlı Güloluk köyünde vatandaşlar mahsur kaldı. Köy Muhtarı ise defalarca dilekçe vermelerine rağmen bir köprü yaptıramadıklarını dile getirdi.

Muhtar Satılmış İlter, “Vatandaşlar mağdur. Yukarı dağdan gelen selden mağdur oluyoruz. Ufacık yere bir köprü yaptıramadık. Pancar sulayan, bağında bahçesinde olan köylüler diğer tarafta mahsur kaldı. Selin kesilmesini bekliyoruz” dedi.

PATOZ MAKİNESİ BAŞKA KÖYDE ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan sel felaketinde Sarıcalar Köyü'nden Şeref Kaplaner'e ait patoz makinesi, Hacıosman köyü yakınlarına kadar sürüklendi. Yaşanan sel felaketinde hasar gören patoz makinesi tamamen kullanılmaz hale geldi.