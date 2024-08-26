Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ve Türk Kızılay’ı Şube Başkanı Kerim Mandıralıoğlu tarafından "Kıyafet Kumbaraları Protokolü" imzalandı. Protokolle Sungurlu Belediyesi tarafından ilçenin belirlenen noktalarına kıyafet kumbaraları yerleştirilecek.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, protokolle ilgili şu bilgileri verdi; “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kullanımı ve geri dönüşüm amacıyla Türk Kızılayı ile "Kıyafet Kumbaraları Protokolü" imzaladık. İmzalanan protokol neticesinde, Sungurlu Belediyesi tarafından İlçemizin belirlenen noktalarına kıyafet kumbaraları yerleştirilecek.

Vatandaşlarımız gönüllülük esasıyla her türlü kullanılabilir giysi, ayakkabı, çanta ve ev tekstil ürünlerini bağış kumbaralarına bırakarak ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına vesile olacak. Bu anlamlı protokolün Sungurlu'muza hayırlar getirmesini diliyor, Türk Kızılay’ı Sungurlu Şube Başkanı Sayın Kerim Mandıralıoğlu'na çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.”

Editör: Haber Merkezi