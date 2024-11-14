AK Parti Milletvekili Yusuf Ahlatcı, DSİ 5. Bölge Müdürlüğü İçmesuyu ve Atıksu Şube Müdürlüğü tarafından ihale edilen Sungurlu İçme Suyu Arıtma Tesisi Yatırım Projesi işine ait sözleşmenin, 12 Kasım’da Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu ile yüklenici firma arasında imzalandığını ifade etti.

Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Sungurlu İçme Suyu Arıtma Tesisi Yatırım Projesi yapım işi kapsamında, 30.000 m3/gün kapasiteli konvansiyonel tip betonarme arıtma tesisi inşa edileceğini belirterek, 364 günde tamamlanması planlanan proje ile Diği Göleti ve Sungurlu Barajı’ndan alınacak ham suyun arıtılarak Sungurlu ilçesinin uzun vadede içme suyu ihtiyacını karşılayacağını vurguladı.



Proje ile Sungurlu’nun hem içme suyu ihtiyacını uzun süre karşılayacaklarını hem de ilçe halkına kaliteli su sağlayacaklarının altını çizen Yusuf Ahlatcı, tesisin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Milletvekili Ahlatcı, diğer taraftan Sungurlu ilçe merkezine yıllık 6,30 milyon metreküp içme suyu temin edilecek ve 31.720 dekar arazinin sulamasını sağlayacak olan Sungurlu Barajı ile ilçe merkezini Diği Çayı taşkınlarından koruyacak, 1.450 dekar zirai arazi sulayacak ve yıllık 470 bin metreküp içme suyu sağlayacak Diği Göleti’nin inşaatlarının hızla devam ettiğini ve kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.