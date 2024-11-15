Başkan Muhsin Dere, Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Halk Sağlığı Başkanı Hüseyin Göksal, İlçe Sağlık Müdürü Hasan Hüseyin Kılıç ve İlçe Sağlık Müdürü Destek Hizmetleri Başkanı Hasan Kasım'ın ziyarette bulunduklarını belirtti.

Ziyarette ilçeye yapılması planlanan Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu için arsa tahsisi hususunda istişarede bulunduklarını ifade eden Başkan Muhsin Dere, nazik ziyaretleri ve verimli istişareleri için kendilerine teşekkür etti.

Editör: SELDA FINDIK