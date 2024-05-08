7 yıl Gençlerbirliği’nde oynadıktan sonra İstanbul Başakşehir’e transfer olan Arda Günder, Arda Güler’i kendisi için idol olarak gördüğünü belirtirken, Günder için Arda Güler de geçtiğimiz günlerde bir video yayınlayarak “Başarılarının devamını dilerim kardeşim” ifadelerini kullandı.

Arda Güler gibi Gençlerbirliği altyapısında forma giyen Arda Günder de başarılı bir futbolcu olup Türkiye’yi temsil etmeyi hedefliyor.

Öte yandan, Gençlerbirliği altyapısında forma giyen 15 yaşındaki Günder'in futbol oynarken çekilen görüntüleri 2 milyondan fazla görüntülenme alınca sosyal medyada gündem oldu.