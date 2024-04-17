Çorum'un Sungurlu ilçesinden geçen derelerin ıslah edilmesi için Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı 54. Şube Müdürlüğü, Paydaş Katılım toplantısının ikincisi düzenledi.

Özel İdare Konferans Salonu’nda yapılan toplantıya, Kaymakamlık yetkilileri ve muhtarlar katıldı. DSİ Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, Dünya Bankası tarafından önceliklerinden işlerden biri olan Sungurlu İlçe Merkezi Dereleri Islahı projesi anlatıldı.

Editör: İHA AJANS