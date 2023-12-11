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İYİ Parti İl Genel Meclis Üyesi Şahin sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Ercan Şahin, Sungurlu'nun doktor sorununu kendine has üslubuyla dile getirdi.

Ercan Şahin mesajında şu görüşlere yer verdi; “Sungurlu sevdalısıyım deyip, içine yeni memleket sevdası düşmüş arkadaşlar, hizmet işi gönül işi diyenler, değişim zamanı deyip poz verenler, abimiz doktor gönderdi diye sevindirik olanlar, doktorları bölüşemeyenler, kapı kapı dükkan dükkan gezen fotojenikler, sabah çorbacıları, cami cemaatcileri, düğün sazcısına isim listesi verip, ismimizi oku deyip ahkâm kesenler; Sungurlu Devlet Hastanesi'nde doktor yok. Ağabeyinize mi, ağa babanıza mı diyorsanız deyin de, şu memleketi artık zulümden kurtarın”