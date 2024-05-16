Çorum'un Sungurlu ilçesinde, belediye zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından fırınlarda hijyen ve gramaj kontrolü yapıldı.

Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Denetimlerde hijyen kuralları, üretim alanları ve ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi. Ekiplerimizin yaptığı denetimlerde kurallara uymayan işletme sahipleri uyarılarak bir sonraki denetime kadar eksikliklerin giderilmesi istendi.

Editör: İHA AJANS