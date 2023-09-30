Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum’un Sungurlu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yapılan çalışmalar neticesinde 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 172 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 7 adet fişek, 5 kök kenevir bitkisi, 1 adet kubar esrar öğütücüsü, 10 adet sentetik ecza uyuşturucu hap, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 8 bin adet boş makaron ve 11 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olay ile ilgili 4 şüpheli şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı.