MHP’li Sungurlu Belediye Başkanı Dere konuyla ilgili bir açıklama yaparak ilçede yapılması planlanan konutların sayısının artırılmasının önemine değinerek bu konuda girişimde bulunduklarını söyledi.

Dere açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ilçemizin konut ihtiyacı talebinin karşılanmasına yönelik Manastır Mahallesi’nde yapılacak olan 359 konutluk projenin, OSB'ye yapılan yatırımlardan kaynaklı olarak artması beklenen nüfus sebebiyle yetersiz kalacağı düşünüldüğünden, Milletvekilimiz Vahit Kayrıcı'nın ve Belediye Başkanlığımızın ortak girişimleriyle; mevcut projeye ek olarak yer tahsisi yapılması amacıyla, Kapıkaya Mahallesi 520 ada 3-13-19-138 nolu parseller ile 16 ada 4-18 nolu parselleri kapsayan alanın sayısal verileri, parsellerin bulunduğu etabın onaylı Meclis Kararı, jeolojik etüt raporu, kurum görüşleri hazırlanmıştır. Hazırlanan dosyalar, ilgili etüt çalışmalarının yapılması amacıyla, TOKİ İmar ve Planlama Dairesi Başkanlığına üst yazı ile sunulmuştur. Milletvekilimiz Vahit Kayrıcı ve AK Partili Milletvekillerimizin de desteğiyle, Sungurlu'muza daha fazla sayıda konut kazandırmak adına çalışmalarımıza devam edeceğimizi tüm hemşehrilerime ilanen duyuruyor; girişimlerimizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Editör: SELDA FINDIK