Sungurlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü halk sağlığını tehdit eden sinek, sivrisinek ve larvalara karşı ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Periyodik aralıklarla tüm mahallelerde ilaçlama çalışması yapan ekipler 17 mahallede belirli bir program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, havaların ısınmasıyla birlikte cadde ve sokaklarda günün belirli saatlerinde araç üstü ve mobil araçlarla ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Sungurlu Belediyesi’nden yapılan açıklamada vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına ilaçlama çalışmalarının yaz dönemi boyunca devam edeceği belirtildi.

Editör: Haber Merkezi