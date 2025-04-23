Sungurlu’nun çeşitli noktalarına dikilen ova akçaağaç ve süs armudu ağaçlarının, hem görsel güzellik hem de temiz hava açısından şehre önemli katkılar sağladığı belirtildi. Ancak bazı ağaçlara kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zarar verildiği tespit edildi.

Konuyla ilgili Belediye tarafından yapılan açıklamada, “Daha yeşil bir Sungurlu için şehrimize nefes olacak ağaçlarımız, milli bir servet olmanın ötesinde, gelecek nesillere bırakacağımız en önemli değerlerdir. Ne yazık ki bazı ağaçların zarar gördüğü tespit edilmiştir. Bu durum hem çevre bilincimize hem de toplumsal değerlerimize zarar vermektedir. Unutmayalım, Sungurlu bizim evimiz; ağaçlar ise geleceğimizdir. Tüm hemşerilerimizi bu ortak mirasa sahip çıkmaya davet ediyoruz.” denildi.

Sungurlu Belediyesi yetkilileri, vatandaşlardan çevresine karşı daha duyarlı olmalarını ve gördükleri olumsuz durumları ilgili birimlere bildirmelerini istedi.

Editör: Haber Merkezi