Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ülke genelinde düzenlenen “12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ile 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma” etkinlikleri kapsamında Sungurlu Müftülüğü ortaokul öğrencileri arasında ezbere şiir okuma ve Liseler arası resim yapma yarışması düzenlendi.



Diyanet İşleri Başkanlığı, istiklal ve istikbalimizin teminatı olan gençlere yönelik yürütülen dini, sosyal ve kültürel içerikli çalışmaların sürekli hale getirilmesi, toplumda milli ve manevi değerlerimize yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen yarışmada, öğrenciler şiirlerini duygulu ve etkili bir şekilde okumaya çalıştılar.

İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu yarışmaya katılan tüm öğrencileri, ailelerini ve öğretmenlerini tebrik etti.

Eroğlu, yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti öğrencilere başarılarının devamını diledi.