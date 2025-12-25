Sungurlu Belediyesi ile Türkiye Kamu Sen Konfederasyonu’na bağlı Türk Yerel Hizmet Sendikası arasında yürütülen görüşmeler sonucunda, memurları kapsayan sosyal denge tazminatı sözleşmesi yenilendi.

Türk Yerel Hizmet Sendikası İl Temsilcisi Vedat Kayalı, Sungurlu Belediyesi’ni ziyaret ederek sözleşme sürecine ilişkin temaslarda bulundu. Yapılan mutabakatın ardından imzalanan yeni sözleşmenin, belediyede görev yapan memurların haklarını güçlendirmesi hedefleniyor.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, mesai arkadaşlarının emeğini önceleyen bir anlayışla çalışmayı sürdüreceğini belirterek yenilenen sözleşmenin tüm memurlara hayırlı olmasını diledi.

Muhabir: Haber Merkezi