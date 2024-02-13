Uzun bir süredir sağlık sorunları nedeniyle yeniden aday olup olmayacağı konusunda karar vermeyen Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İYİ Parti Genel Merkezi ve vatandaşların tekrar aday olması konusunda ısrarı üzerine kararını verdi.

2 dönemdir Sungurlu Belediye Başkanlığı görevini yürüten Başkan Şahiner, yeni dönem için İYİ Parti'den aday olduğunu açıkladı. 15 Şubat Perşembe günü belediye binası önünde açıklama yapacağı öğrenilen Şahiner, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada “Aziz hemşehrilerim, siz istediniz yeniden aday oluyorum. Bu özel günde hepinizi aramızda görmekten mutluluk duyarım.” dedi.

İYİ Parti Sungurlu İlçe Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu da Perşembe günü saat 15.00'de Belediye binası önünde bir açıklama yapacaklarını belirterek tüm Sungurlu halkını davet etti.