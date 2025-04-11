Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 180. yıldönümü nedeniyle Atatürk Meydanı’nda tören düzenlendi. Törende Sungurlu İlçe Emniyet Müdürü Murat Önder, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Program sonunda Emniyet Müdürü Murat Önder ve polis memurları Atatürk Anıtı önünde günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Törene Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yetik, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Görkem Güncan, Emniyet Müdürü Murat Önder, İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu ve polis memurları katıldı. Kızılay gönüllüleri polislere çiçek takdim etti.

Editör: Haber Merkezi