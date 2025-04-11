İlçede göreve yeni başlayan Yarım Söğüt Köyü Camii İmam-Hatibi Hafız Ayhan Üzer, Sarıcalar Köyü Camii İmam-Hatibi Hafız Hüseyin Taha Türker, Büyük Polatlı Köyü Camii İmam-Hatibi Hafız İbrahim Yasin Şahin, Göller Köyü Camii İmam-Hatibi Hafız İdris Lafcı, Sarıkaya Köyü Camii İmam-Hatibi Hafız Hasan Efe ve Turgutlu Köyü Camii İmam-Hatibi Hafız Muhammed Can Özsarı'ya İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu tarafından müftülük makamında cübbe ve sarık giyme töreni düzenlendi.

Düzenlenen törende görevlilere hitap eden Müftü Süleyman Eroğlu, İmam-Hatiplere görevlerini sorumluluk bilinci içinde, titizlikle, ayrım yapmadan ve etkili iletişim kurarak yerine getirmeleri gerektiğini hatırlatarak başarı dileklerini iletti.

Program görevlilere yapılan ikram ile sona erdi.

Editör: HABER MERKEZİ