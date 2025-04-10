Anahtar Parti (A Parti) Sungurlu İlçe Başkanlığı görevine Mustafa Keyvan atandı.

İlçe teşkilatlarının kurulması çalışmaları kapsamında İl Başkanı Nurullah Müstet’in teklifi ve Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu’nun onayı ile Sungurlu İlçe Başkanlığı görevine Mustafa Keyvan getirildi.

Anahtar Parti İlçe Başkanı Keyvan yaptığı açıklamada, “Anahtar Partisi İlçe Teşkilatının kurulması çalışmaları kapsamında, İl Başkanı Nurullah Müstet’in önerisi, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Erel’in oluru ve Genel Başkanım Yavuz Ağıralioğlu’nun tensipleriyle ilçe başkanlığına atandım. Sungurlu’da partimizi en iyi şekilde temsil edecek ve değerli hizmetlere imza atacağız. Sungurlu halkıyla el ele vererek, ilçemizin ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı projeler geliştirecek ve partimizin toplumun her kesimine hitap eden siyaset anlayışını başarıyla hayata geçireceğiz. Güçlü bir teşkilat yapısı kurarak, Sungurlu ilçemizi hak ettiği hizmetlerle buluşturma yolunda önemli bir rol üstlendik. Hayırlı ve uğurlu olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ